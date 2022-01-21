聯合國通過決議案 促反制否認大屠殺與反猶言行

（法新社紐約聯合國總部20日電） 聯合國大會今天通過一項不具約束力的決議案，呼籲所有會員國反制否認納粹大屠殺（Holocaust）與反猶太主義的言行，尤其是在社群媒體上。

廣告 繼續瀏覽後續

這項決議案是由數十個聯合國會員國共同發起，在德國協助之下，以色列草擬了文本。然而，伊朗對這項決議案表示反對，稱德黑蘭當局與決議案文本沒有關係。

根據文本，這項決議案「毫無保留反對與譴責任何全部或部分否認大屠殺是歷史事件的言行」。 在1939年至1945年的納粹大屠殺期間，約有600萬名歐洲猶太人遭納粹與他們的支持者屠殺。 這份文本「讚揚」相關國家保留了大屠殺期間的前納粹死亡營、集中營、強迫勞動營、處決處與監獄。

這項決議案也敦促聯合國會員國制訂教育方案，「協助防止納粹大屠殺重演」，並呼籲各國與社群媒體公司「採取積極措施，對抗反猶太主義與否認或扭曲納粹大屠殺的言行」。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）在聲明中表示，樂見這個協商數個月的「歷史性決議案」通過。

他說，決議案「首度對否認納粹大屠殺有了清楚定義，呼籲各國採取行動反制反猶太主義」，並要求臉書（Facebook）、推特（Twitter）與Instagram等社群媒體對抗平台上的「仇恨內容」。

以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）發表聯合聲明樂見這個決議案，稱這證明了國際社會在納粹大屠殺議題上有了「一致的看法」。

聯合國2005年通過決議案，將1月27日訂為悼念納粹大屠殺遇難者的國際紀念日。

© 2022 AFP