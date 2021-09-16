聯合國：不採取重大行動 暖化限於1.5度不可能成真

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（法新社日內瓦16日電） 聯合國（UN）秘書長古特瑞斯今天表示，聯合國最新年度氣候報告指出，全球若不立即大規模減少溫室氣體排放，要把氣候暖化控制在上升攝氏1.5度內，將不可能達成。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第26次締約方會議（COP26）將在數周後登場。今天公布的「2021年聯合國科學報告」（United in Science 2021）由多個聯合國機構和科學夥伴撰寫，內容指出，氣候變遷和伴隨的衝擊正在加速發生。

報告還發現，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，造成全球碳排放短暫減少，但對於減緩頑強的氣候暖化速度並無任何幫助。

根據UNFCCC第21次締約方會議（COP21）所達成的2015年巴黎氣候協定（Paris Agreement），全球暖化應限制在比工業化前氣溫水準高出攝氏2度以內，且理想狀態是將氣溫升高幅度控制在較接近攝氏1.5度。

古特瑞斯（Antonio Guterres）在最新氣候報告的序文寫道，報告內容呈現「令人擔憂的評估結果，顯示出我們偏離（巴黎協定的目標）有多遠」。

古特瑞斯指出：「今年化石燃料排放量反彈，溫室氣體濃度持續升高，且人類加深的嚴重氣候異常現象，在全球各個大陸都影響到人們的健康、性命和生計。」

古特瑞斯說：「除非能讓溫室氣體排放立即、迅速且大規模減少，否則要將暖化幅度控制在攝氏1.5度內是不可能的。而這對人類和地球都會帶來災難性的後果。」

根據報告，疫情引發的限制措施和經濟成長減緩，使得去年全球化石溫室氣排量從2019年的頂峰下降5.6%。但撇開空運和海運，今年1至7月平均全球氣排量已大約回到2019年水準。

報告又說，二氧化碳、甲烷和一氧化二氮等主要溫室氣體的排放濃度，去年和今年上半年也持續升高。

COP26訂於10月31日至11月12日在英國格拉斯哥（Glasgow）召開。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP