聯合國：各國減排新承諾 幾無助減緩暖化

（法新社格拉斯哥9日電） 聯合國今天表示，聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）一連串減排承諾恐怕對減緩全球暖化無濟於事，呼籲各國在這10年內大幅加速減少溫室氣體排放。

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聯合國氣候峰會放眼將全球升溫控制在攝氏1.5度內，各國在近幾周內陸續做出各種新的強化版承諾，其中印度矢言要在2070年前達到碳中和。

參與磋商的各國遠遠未達目標，各國的減排承諾，即「國家自訂貢獻」（Nationally Determined Contributions, NDCs），會讓地球在本世紀升溫「災難性的」攝氏2.7度。

聯合國環境規畫署（UN Environment Programme）對各國新承諾的新評估發現結果「非常類似」，主要是因為最有雄心的減排展望都落在2030年以後。

這份報告凸顯氣候協商所面臨的種種挑戰，因為這10年需要將暖化維持在攝氏1.5度的減排量與持續增加排放到大氣中的溫室氣體量存有巨大鴻溝。

COP26主席夏瑪（Alok Sharma）表示，這顯示「有所進展，但顯然仍不足」。

夏瑪今天表示：「我們一直在說的是，我們希望這場COP能夠有信譽地說，我們有將（暖化）控制在1.5度內，而我們接下來幾天也將致力於此。」

© 2021 AFP