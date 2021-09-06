聯合國：塔利班承諾保障人道工作者安全無虞

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（法新社紐約聯合國總部5日綜合外電報導）聯合國發言人表示，重掌阿富汗政權的武裝組織塔利班今天向聯合國在喀布爾的人道救援主管承諾，會擔保人道工作人員安全，並讓救援物資進入阿富汗。

阿富汗重歸強硬派伊斯蘭組織塔利班（Taliban）控制、人道主義災難迫在眉睫之際，聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）今天在阿富汗首都喀布爾（Kabul）與塔利班領導人舉行數天會議。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）發布聲明指出，葛瑞菲斯在會中強調，人道主義工作者致力於從事「公正、獨立的人道援助」。

葛瑞菲斯也呼籲各方確保婦女的人權、安全與福祉。

塔利班上一次於1996年至2001年執政期間，大幅限制女性的自由。

塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）在社群媒體推特（Twitter）發出聲明說，由塔利班共同創辦人巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar）率領的代表團，感謝聯合國官員「許下承諾，持續對阿富汗人提供人道援助」。

聯合國說，阿富汗深陷人道危機，全國半數人口1800萬人都受影響。

早在塔利班快速進攻，於8月15日推翻西方支持的阿國政府之前，阿富汗就已十分仰賴外國援助，有40%的國內生產毛額（GDP）來自外國資金。

儘管塔利班保證這次統治會比首次執政來得柔軟，聯合國與多個救援團體依舊擔心阿富汗救援任務的未來。

聯合國本周表示，至阿富汗幾個省分的人道航班已經恢復。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP