聯合國、美國歡迎蘇丹重啟民主過渡進程

（法新社蘇丹喀土穆22日電） 蘇丹上月發生軍事政變，總理哈姆杜克的政府遭解散後，他21日與軍方簽署復職協議，美國、聯合國等紛對協議表示歡迎。但蘇丹國內反政變示威仍持續，造成1名青少年死亡。

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上月帶頭奪權的將軍柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）21日出現在首都喀土穆（Khartoum）的總統府，參加電視轉播的協議簽署儀式；哈姆杜克（Abdalla Hamdok）經曆數周軟禁後，看來頗為憔悴。

柏罕與哈姆杜克簽署的14點協議是蘇丹與聯合國及非洲和西方相關國家進行危機談判後達成。協議內容稱柏罕「已撤回解除過渡總理職責的決定」。

此外，協議內容也包含釋放政變期間被拘禁的所有政治犯，並正式重啟脆弱的民主過渡進程。

非洲聯盟（African Union）、聯合國、美國、瑞典，以及與蘇丹軍方關係密切的沙烏地阿拉伯和埃及都對該協議表示歡迎。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日表示，蘇丹達成突破性協議以扭轉軍方接管局面，讓美國「備受鼓舞」。

布林肯也說：「我要再度呼籲（蘇丹）安全部隊，避免針對和平示威群眾過度使用武力。」

阿拉伯聯合大公國外交部22日亦透過推特官方帳號表示，歡迎蘇丹簽署協議，以完成民主過渡進程。

© 2021 AFP