聯合國：葉門叛軍「青年運動」持續違反武器禁運

（法新社紐約聯合國總部29日電） 根據一份提供給聯合國安理會並於今天公布的報告，葉門叛軍「青年運動」（Huthi）持續違反聯合國在葉門實施的武器禁運，並持續招募孩童投入這場7年內戰。

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聯合國專家小組在年度報告中表示，小組得出結論，「所有效忠沙那（Sanaa）當局的軍事和準軍事部隊都符合違反武器禁運的定義」。「青年運動」掌控葉門首都沙那。 這份300頁的報告表示，「青年運動」持續「從歐洲和亞洲的企業採購武器系統的關鍵零件，透過複雜的中間網絡來掩蓋監管鏈」。 報告指出，「絕大多數的無人機、水上簡易爆炸裝置和短程火箭都是在青年運動掌控的地區組裝」。 報告稱，發動機和電子設備等零件是「透過歐洲、中東和亞洲中間人的複雜網絡從國外採購」。 有關美國和沙烏地阿拉伯經常指控伊朗直接涉及此事，報告並未證實。

德黑蘭當局承認伊朗在政治上支持青年運動，但否認協助青年運動取得武器。

聯合國專家指出，證據顯示武器零件和其他軍事裝備「持續透過在阿曼的個人和實體經由陸路提供給青年運動部隊」。

除了伊朗外，與葉門接壤的阿曼是中東地區唯一與青年運動維持官方聯繫的國家。 報告還說，過去一年裡，青年運動掌控的地區發射水上簡易爆炸裝置的頻率愈來愈高。 此外，專家也譴責在衝突中使用童兵，呼籲各方「不要利用學校、夏令營和清真寺來招募孩童」，並建議對這麼做的人祭出制裁。 專家指出，他們查出2020年共有1406名年齡介於10至17歲之間的孩子被青年運動徵召後命喪戰場。

© 2022 AFP