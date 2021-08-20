聯合國：1400萬阿富汗人面臨饑餓風險

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（法新社巴黎20日電） 聯合國世界糧食計畫署（WFP）警告，戰爭和全球暖化造成的旱災影響所及，已使阿富汗1/3人口面臨嚴重或非常嚴重的饑餓風險，相當於1400萬人。

塔利班上周末擊潰阿富汗政府接掌政權後，國家未來局勢不明朗，世界糧食計畫署因此做出這項悲觀評估。

世界糧食計畫署駐阿富汗代表麥格羅提（Mary-Ellen McGroarty）在喀布爾接受法新社電話訪問時說：「對阿富汗人而言，2021年是異常艱難的一年。」

麥格羅提警告「極為嚴重的人道危機已在發生中」；並表示，她打算留在阿富汗，糧食計畫署「將採取目前必要的作為，即提供迫切需要的人道援助」。

麥格羅提表示，戰火蹂躪下的阿富汗除了戰禍和人民流離失所外，還遭遇了3年來的第2次嚴重旱災。

目前是阿富汗近30年來最乾燥的時期之一，小麥產量已減少40%。

麥格羅提解釋說：「這對牲畜也造成毀滅性影響。隨着全國各地衝突加劇，農民正逃離家園，無法收割土地上的作物。」

某些地區果園遭摧毀，橋樑、水壩和道路等民生基礎設施也面臨相同情況。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）

© 2021 AFP