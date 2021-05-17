聯合國：COVAX擬撥派疫苗 6月恐短少1900萬劑

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（法新社日內瓦17日電） 聯合國兒童基金會（UNICEF）指出，COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）預估到6月時會比原先打算撥派的疫苗數量短少1900萬劑。

英國預計將在6月主辦G7峰會，與會成員國包括加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國。

基金會指出，由全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI Alliance）、世界衛生組織（WHO）和流行病防範創新聯盟（CEPI）共同主導的COVAX計畫，預估到6月時會比原先打算撥派的疫苗數量短少1900萬劑。

短缺的部分原因是第2波疫情復燃、使得原本要生產和出口大部分疫苗供COVAX的印度，現在卻必須留在自家使用。

基金會聲明指出：「立即分享多餘可用的疫苗，是消弭不均的最起碼與緊急的做法，需要馬上行動。」

美國手上有6000萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗可捐出，法國則承諾捐50萬劑，瑞典允諾捐100萬劑，瑞士也正在考慮捐出疫苗。

目前全球總劑施打14億劑COVID-19疫苗，但44%集中在高收入國家，佔全球人口僅16%；只有0.3%的疫苗施打於全球收入最低的29個國家，而這些國家約佔全球人口9%。

這樣的不均讓世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日要求疫苗充裕國家，暫時先不要給國內的兒少接種，應先把疫苗捐給COVAX。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）

© 2021 AFP