聯合國：COVID-19可能演變成季節性疾病

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（法新社日內瓦18日電） 聯合國今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）似乎可能發展成季節性疾病，提醒各國，不要只因天氣因素就放寬防疫限制措施。

中國於2019年底首度發現新型冠狀病毒病例，迄今全球已有近270萬人病故，而關於疫情傳播，仍有一些未解開的疑問。

聯合國的世界氣象組織（World Meteorological Organization）成立一個專家小組，試圖釐清部分疑問，因此研究了氣象和空氣品質對病毒擴散的潛在影響。

這個由16人組成的團隊在首份報告里指出，有些跡象顯示，新型冠狀病毒可能演變成季節性的威脅。

專家表示，呼吸道病毒感染通常是季節性的，「尤其是流行性感冒的秋冬高峰期，以及溫帶氣候下，由冠狀病毒引起的感冒」。

專家小組在聲明中說：「這更加讓人預期，如果COVID-19持續多年，將證實是非常明顯的季節性疾病。」

一些建模研究預估，引發2019冠狀病毒疾病的SARS-CoV-2病毒，「可能會隨時間推移，變成季節性（傳染）」。

但專家說，截至目前，病毒傳染的趨勢似乎主要受強制戴口罩、旅行限制等政府措施影響，而不是天氣。

因此，專家小組堅稱，不應僅憑天氣和氣候條件就鬆綁防疫措施。

小組領導人之一、美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）地球與行星科學系學者柴契克（Ben Zaitchik）說：「現階段，並無證據支持政府可依據氣象和空氣品質因素來放寬遏止病毒傳染的措施。」

他指出，去年疫情期間，有些地方的病例在溫暖季節中增加，「而並無證據顯示，未來一年不會再出現這種事」。

© 2021 AFP