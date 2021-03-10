聯手探月 俄中計畫合建國際月球科研站

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（法新社莫斯科9日電） 俄羅斯與中國今天同意合建一個月球科研站，莫斯科當局正在尋求太空力量現代化，亟欲趕上美國，躋身太空強國之列。

俄羅斯在蘇聯時期，將人類第一次送入太空，但在探索月球和火星方面一直落後華盛頓和北京。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）在聲明中說，署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）已和中國國家航天局局長張克儉簽署備忘錄。

根據聲明，這個科研站將設計成「在月球表面或月球軌道上建設的綜合性科學實驗基地」。

聲明說，其他感興趣的國家和國際夥伴都可以使用這個科研站，但未提及何時完工等細節。

儘管在蘇聯時期成就卓越，但近年來，俄羅斯的航太領域因缺乏融資和貪腐而受到重創。

莫斯科和華盛頓在太空研究方面攜手合作，成為這兩個冷戰對手之間僅存的少數幾個合作領域之一。

美國太空探索科技公司（SpaceX）順利發射火箭送人到國際太空站（ISS）後，俄羅斯長年壟斷太空旅行的情況告終，俄國不再是唯一有能力將太空人送往ISS的國家。

馬克斯（Elon Musks）的Space X正計畫帶人類到月球。

中國去年發射火星探測器「天問一號」，展現征服太空的雄心；天問一號目前已進入火星軌道運行。

中國「嫦娥五號」去年12月也成功採集月球樣本返回地球，上一次人類將月球樣本帶回地球，則是在40多年前的美國和蘇聯探月計畫。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP