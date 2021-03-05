聯準會主席發言未安撫升息疑慮 亞股收低

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（法新社香港5日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾昨天發言，未能緩和投資人對通貨膨脹和利率攀升的疑慮，亞洲股市今天續跌，所幸逢低進場買氣有助縮小收盤跌幅。

隨着2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種持續展開，新增染疫人數減少，防疫措施陸續解封，加上美國即將推出新的振興經濟方案，種種因素預料將為全球經濟帶來新活力。

然而投資人也越來越擔憂，央行為了應付預期的物價上漲，可能會逐漸收緊過去一年支撐股市走強的超級寬鬆貨幣政策。許多市場人士便警告，經濟復蘇進展若刺激通膨升溫，可能迫使央行較原本預期提前升息。

鮑爾在演說中重申，聯準會在達到全面就業目標以及隨之俱來的高通膨率出現前，不會緊縮貨幣政策，而這些情況可能還要等上一段時間。

儘管鮑爾表明，聯準會準備在必要時介入市場；但他並未透露央行會對公債殖利率攀升採取行動，例如擴大收購公債，使得投資人感到失望。

鮑爾發言後，美國10年期公債殖利率反彈回1.5%以上，來到一年高點。殖利率上升代表價格下跌，投資人之所以拋售公債，因為擔憂通膨會吃掉持有這種資產的報酬。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師厄崔爾（Ray Attrill）指出：「市場原本似乎期待鮑爾會更用力打壓近期的殖利率漲勢。」

美國股市昨天應聲重摔，以科技股為重的那斯達克指數跌幅超過2%，幾乎進入修正領域，亦即從最近高點回落10%。道瓊和標普500指數收盤也挫低逾1%。

這股賣壓延續到今天亞洲股市，東京股市收盤下跌0.2%，香港股市收低0.5%，雪梨股市收跌0.7%，首爾股市收低0.6%。新加坡、台北、威靈頓和雅加達股市也全數收黑。上海股市則收平。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）

© 2021 AFP