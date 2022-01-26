聯準會利率會議備受關注 亞股漲多跌少

（法新社香港26日電） 亞股今天漲多跌少，投資人本周初經歷沉重賣壓後稍獲喘息。聯邦準備理事會（Fed）稍晚將結束的利率政策會議受到關注，投資人希望會後能就今後升息計畫指點方向。

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在市場面臨不確定性數周後，聯準會終於將對美國的經濟狀況發表看法，並說明官員計畫如何在不影響復蘇情況下，處理創下40年高點的通膨問題。

去年12月的聯準會會議紀錄顯示立場比較偏向鷹派，計畫加快縮減購債腳步，以及在年底前升息3或4次。

儘管聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）承諾會小心調整任何緊縮政策，但世界各地市場已經因為升息的可能而受到衝擊，多數主要股市指數今年初至今跌幅都相當深，美股尤其受到嚴重打擊。

Optimal Capital投資策略師史代西（Frances Stacy）告訴彭博電視（Bloomberg Television），鮑爾會嘗試採取不那麼鷹派的態度，表示政策取決於經濟數據，在此同時供應鏈正在改善，通膨也展現觸頂的跡象。 美股連續第2天劇烈波動，亞股則稍微回穩。香港、上海、新加坡、威靈頓、雅加達和曼谷股市都收漲。

東京、首爾、台北和馬尼拉則微幅收跌，雪梨股市因國定假日休市。

© 2022 AFP