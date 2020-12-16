聯準會加入綠色金融網路 攜手對抗氣候變遷

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（法新社華盛頓15日電） 美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）今天表示，加入央行和監管機構綠色金融網路（NGFS），與其他國家中央銀行攜手對抗氣候變遷及應對金融體系的環境風險。

此前聯準會已與NGFS合作長達1年，如今加入英格蘭銀行（BOE）、歐洲中央銀行（ECB）、墨西哥銀行（BdeM）等的行列，正式成為NGFS一員。

根據NGFS網站顯示，NGFS是配合「巴黎氣候協定」（Paris Agreement）成立，以「增強金融體系管理風險並動員資金進行綠色與低碳投資的作用」。

NGFS於3年前創立時，僅有8個創始成員。隨着聯準會與另7個新會員的加入，目前NGFS有83個會員與13個觀察員。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）透過聲明表示：「隨着我們逐漸理解如何能最好評估氣候變遷對金融體系的影響，我們期待持續並深化與全球NGFS會員的探討。」

NGFS主席埃爾德森（Frank Elderson）表示，儘管這個組織在過去3年取得進展，但「我們的工作離結束還早得很」。

埃爾德森在聲明中表示：「我們仍然必須共同努力，確保我們能實現凈零排放，並應對氣候變遷對金融體系造成的風險。」

© 2020 AFP