聯準會官員發言推高升息預期 亞股收挫

（法新社香港14日電） 由於美國聯邦準備理事會（Fed）高官連連大力主張對抗通貨膨脹，令投資人擔心聯準會將採取積極作為，可能在今年4次升息，亞洲股市今天下挫。

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聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本周承諾會控制物價漲勢，也會助長全球最大經濟體美國的復蘇。這番談話為投資人情緒產生了亟需的提振作用，因此有助於推升股市普遍上揚。

關於美國通膨看似走穩的數據，為市場增添了樂觀氣氛，也緩和了投資人對極度寬鬆貨幣政策即將結束的疑慮。這個寬鬆政策是近2年來股市飆漲和全球經濟反彈的重要因素。

但在聯準會接二連三官員13日發言後，市場情緒逆轉。

聯準會副主席人選布蘭納德（Lael Brainard）在國會參議院的任命案聽證會上表示，利率可能在3月就會調升。費城聯邦準備銀行（Fed Bank of Philadelphia）總裁哈克（Patrick Harker）也支持這麼做，並表示，除此之外，今年可能還會再升息3次。

芝加哥和聖路易市（St. Louis）的聯邦準備銀行總裁也提出類似升息次數的預言。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）也樂於看到3月升息。

聯準會12月決策會議記錄顯示，官員亟欲快速採取行動以平抑物價、加速退出大規模收購債券計畫，然後開始出脫聯準會手中的美國公債。購債等措施原本就是為了使利率維持在空前低點。

由於科技企業較易受到借貸成本攀升影響，美國股市那斯達克指數昨天收盤應聲重挫逾2%，亞洲股市今天也出現賣壓。

東京股市收盤挫跌1.3%，上海股市收挫1.0%，雪梨和首爾股市跌幅同樣都超過1%。香港股市則小跌0.2%，威靈頓、台北、馬尼拉和曼谷股市也全數收黑。

新加坡和雅加達股市則逆勢收紅。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）

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