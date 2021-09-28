聯準會官員：美經濟全然復蘇還要一段時間

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（法新社紐約27日電） 紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）今天表示，美國經濟若要全然復蘇「將會花些時間來完成」，他並說Delta變異株的深遠影響已在最近的數據浮現出來。

法新社報導，威廉斯在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）的演說中指出，復蘇力道持續顯示出紮實動能。

他說，但「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的直接與間接效應仍在左右我們的生活方式」，而最近一波的疫情「正影響着消費支出和工作機會」。

聯準會（FED）主席鮑爾（Jerome Powell）則再度強調，復蘇大多要看COVID-19疫情發展情況。

鮑爾、威廉斯以及聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）在不同場合先後承認，最近物價有上揚趨勢，但他們再次歸因大多與疫情相關，而這些因素假以時日會消退。

布蘭納德在出席全國企業經濟協會（National Association for Business Economics, NABE）時表示，有「很好原因」來預期通貨膨脹將溫和持平。

聯準會偏好的通膨參考指標「個人消費支出（PCE）物價指數」7月時攀升，年增率來到4.2%，遠高於聯準會設定的2%目標。

雖說供應瓶頸、招聘困難等各項限制可能「比預期中還來得更大、時間也更久」，鮑爾說，聯準會有工具來維持通膨率在目標2%上下。

威廉斯則說，勞力市場仍有「一段長路要走」，才能達到聯準會的最大就業目標；他並指出，目前的工作機會比疫情爆發前減少了500多萬個。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP