聯準會宣布鷹派政策對抗通膨 亞股收漲

（法新社香港16日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）宣布更鷹派貨幣政策路徑，除了加速退出疫情下金融支援措施，並預告接下來幾年將數度升息，消息為投資人移除大量不確定性，亞洲股市今天應聲收高。

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聯準會昨天所公布備受矚目的決議，儘管預告超寬鬆貨幣政策的時期即將結束；但針對數月來通貨膨脹顯着升溫，美國央行確實提出克服問題的計畫藍圖，仍受到投資人歡迎。因許多人原本擔憂，通膨趨勢恐危及經濟復蘇。

聯準會決策官員表示，他們打算明年3月結束收購債券措施，為升息鋪路。市場密切觀察的一項美國利率走勢指標顯示，聯準會可能在2023年底前升息6次。

聯準會最新決議符合預期，也有助緩和交易場上焦慮情緒。由於美國消費者物價增幅已來到40年高點，投資人擔心，央行官員若落後趨勢，恐任由物價上漲失控；有些人還警告，若經濟成長停擺，可能出現停滯性通膨。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在為期2天政策會議會後記者會上表示，明年物價很可能繼續攀漲，但他仍看好美國經濟。「今年經濟活動預計會有強健成長速度，反映出疫苗接種的進展及經濟重啟。總體需求依舊非常強勁。」

德意志資產管理（DWS）經理人薛曼（Christian Scherrmann）指出，聯準會15日的決定，「似乎是重塑其通膨管理機構名譽的第一步」。

美國股市3大指示昨天收盤應聲勁揚，亞洲股市今天大多跟進。東京股市受到美元兌日圓彙價上揚、有利出口商激勵，收盤揚升2.1%。上海股市收高0.8%，新加坡、首爾、台北、馬尼拉和曼谷股市也全數收紅。

香港股市先跌後漲，但終場漲幅縮小至0.2%。由於投資人擔憂美國可能對中國企業祭出新制裁，導致港股科技股下跌，拖累大盤。雪梨和威靈頓股市則收黑。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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