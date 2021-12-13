聯準會會議前投資人觀望 亞股持穩

（法新社香港13日電） 儘管美國股市上周結尾表現亮眼，標普指數再創新高，但亞洲股市今天並未跟着士氣大振，收盤大致上仍持平，投資人等待本周全球將有連串重要貨幣政策消息宣布。

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美股標普500指數10日揚升逾0.9%，收在4712.02點，突破11月創下的史上最高紀錄，買氣並未受到美國公布11月消費者物價指數大漲6.8%的數據影響。

通貨膨脹升溫，暗示美國聯邦準備理事會（Fed）出手減碼超寬鬆貨幣政策的時間點可能提前而非延後。市場人士幾個月前已開始不安等待政策轉變到來。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）先前已示意，央行打算將縮減振興措施規模的速度加快。聯準會本周將召開為期2天的政策會議，鮑爾也將在會後提供市場最新看法。

美股交易商並未受到通膨數據打擊，部分因為大多數人已預期如此。分析師並指出，在聯準會政策會議登場前，有些投資人可能採取觀望態度。

東京股市今天收盤上揚0.71%，上海股市收漲0.40%，威靈頓股市勁揚逾1%，雪梨、曼谷、雅加達和馬尼拉股市也都收高。

但香港股市收盤小跌0.17%，首爾、新加坡和台北股市也全數收黑。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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