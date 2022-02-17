聯準會會議紀要：通膨居高難下 官員考慮加速升息

（法新社華盛頓16日電） 根據今天公布的聯邦準備理事會（Fed）最新會議紀要，面對通貨膨脹居高難下，美國央行官員正考慮加快升息速度。

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法新社報導，在聯準會1月25至26日會議中，多數官員認為相較於2015至2018年間貨幣緊縮循環，「加快調升（利率）…可能是恰當的」。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，導致美國數以百萬計人民失業，聯準會於2020年3月將基準貸款利率調降至零。

但就在2年後，美國面臨數十年來最高通膨，聯準會已表明準備近期開始調高利率，一般預期下個月首升。

多數經濟學家指出，在利率從零開始調升後，今年還將升息數次，若干經濟學家現在表示，下個月可能高於往常地調高50個基點（0.5個百分點）。

聯準會官員強調，經濟復蘇較之前循環快速很多。

聯準會紀要指出，「相較2015年大環境…參與會議官員見到經濟活動成長展望更加強勁、通膨大幅攀升及勞動市場明顯緊縮。」

美國失業率於2020年4月攀抵14.7%高峰後，至今年1月時已下滑至4.0%。

在全球供應鏈大亂和需求激增之際，通膨已連續數月加速攀高。

美國1月消費者物價年增7.5%，為1982年2月迄今最大升幅，且為聯準會長期目標2%的3倍多。

許多聯準會官員此前預測由疫情帶動的物價壓力將快速下降，現在則表示物價上漲已更加擴大，部分官員憂心如果薪資調漲，通膨恐將持續攀升。

根據會議紀要，官員「預期近期將適合調高」這項政策利率。

這次聯準會紀要讓部分經濟學家上修預期，其中牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家波斯揚齊克（Kathy Bostjancic）現在估計，聯準會首次升息幅度為50個基點。

她說：「官員此後應會在後續會議回到25個基點的升息幅度。」她預測聯準會今年共將升息6次，幅度為1.75個百分點。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

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