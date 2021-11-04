聯準會減碼英央行不動 歐美股市大多走揚

（法新社紐約4日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）昨天表示將開始減碼疫情支援措施，美股收盤應聲再創新高，道瓊指數今天開盤迴跌。英國央行今天選擇暫時按兵不動，歐洲主要股市午盤繼續走揚。

廣告 繼續瀏覽後續

英格蘭銀行（Bank of England）今天宣布，現階段將基準利率維持在現有的0.1%低點不變，一反一些市場人士原本預期會升息。

貝倫堡（Berenberg）經濟學家皮克林（Kallum Pickering）表示，消息出乎一些市場人士意料，但這是「正確的決定」，因為英國央行將藉此迫使投資人重新思考未來幾年較可能的利率路徑。

倫敦股市今天午盤漲勢未應聲停歇，法蘭克福和巴黎股市同樣攀升。但大西洋對岸的華爾街股市則在昨天登上歷史新高後，今天開盤小跌。

聯準會昨天宣布，將開始縮減量化寬鬆（QE）振興措施每月收購資產速度，其中美國公債將減購100億美元，房貸抵押證券減購50億美元。消息激勵美國股市收盤攀上歷史新高。

聯準會昨天還說，在全球最大經濟體美國持續復蘇同時，將耐心等待時機升息；並再度強調，通貨膨脹顯着升溫只是暫時現象。

投資人數月來對聯準會債券收購措施的揣測因而停止，一些交易商也不再因擔心央行官員太晚才回應通膨率飆升，而感到不安。

台北時間晚間9時45分，紐約股市道瓊指數下跌0.1%，報36121.39點。

倫敦股市FTSE 100指數上漲0.4%，報7281.42點。

法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.5%，報16041.97點。

巴黎股市CAC 40指數上漲0.5%，報6982.86點。（譯者：張正芊）

© 2021 AFP