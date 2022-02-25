聯準會理事喊3月升息2碼 預警烏克蘭衝擊

（法新社華盛頓25日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）理事華勒24日表示，美國經濟足夠強健，因此政策利率應該由目前的0%左右到夏季時調高到1%，且首次升息幅度可以大到平常的2倍。

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不過，由於俄羅斯入侵烏克蘭，恐怕會推高全球大宗商品價格，並使得美國經濟復蘇在通貨膨脹高漲下受挫，因此華勒（Christopher Waller）認為，聯準會結束寬鬆貨幣政策的計畫可能得改變。這些政策是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐時，聯準會為了支撐美國經濟而祭出。

華勒在美國加州大學聖巴巴拉分校（University of California, Santa Barbara）發表演說時表示：「我預期通貨膨脹率停留在高檔，且未來幾個月只會顯示微小降溫跡象。」

「有鑒於此，我認為適當的利率政策，是讓目標區間在初夏時來到1%至1.25%。」

美國去年消費者物價指數（CPI）漲幅飆上數十年來高點，因此外界預料，聯準會決策機關聯邦公開市場委員會（FOMC）3月15至16日開會時，將出手升息。這將是它自疫情開始時將利率降至0%水準後，首度升息。

儘管聯準會一次升息通常調高一碼（0.25個百分點），但華勒表示，若3月會議一次便升息2碼，「將有助表達委員會對付高通膨的決心」。

不過華勒也說：「在烏克蘭受到攻擊下，世界情勢當然可能有所不同；這或許意味（貨幣政策）緊縮幅度要更小才適當，但這還要再觀察。」

他又說，美國利率若到夏天時回升至1%，仍略低於疫情爆發時的水準；而未來升息步伐，則要看今年通貨膨脹如何波動。

另外，聯準會在疫情期間為了讓放款環境更寬鬆，累計收購了數兆美元債券。FOMC已示意，隨着經濟復蘇，有意將這部分資產減持。

華勒表示，他希望這項行動在7月之前開始，以「符合促進FOMC的就業和通膨目標，並且在事前對大眾做好溝通，好讓計畫可以預期」。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

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