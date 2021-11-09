聯準會警告 中國恆大風險可能衝擊美國經濟

（法新社華盛頓8日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，中國房地產業承受的壓力，包括恆大集團債台高築構成的問題，如果先擴散到中國金融系統，之後可能衝擊到美國。

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聯準會最新的「金融穩定報告」（Financial Stability Report）提到，中國監管機關對房地產業負債纍纍、價格膨脹感到擔憂，因此採取行動因應，這些壓力可能會導致「房地產價格突然修正」，衝擊中國的金融系統。

恆大集團是中國規模最大的地產開發商，各界對恆大債台高築的擔憂已重挫投資人信心，動搖中國龐大的房地產市場，但恆大最近仍償付了外界原本預期無法支付的利息。

金融穩定報告提到：「有鑒於中國經濟與金融系統的規模，以及其與世界其餘地方的廣大貿易連結，在風險情緒惡化之下，中國的金融壓力可能會讓全球金融市場感到緊張，對全球經濟成長構成風險，進而影響美國。」

這個問題是聯準會認為可能衝擊美國的數個潛在金融風險之一。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）9月曾淡化恆大帶來的風險，稱美國沒有直接曝險，但也說可能將重挫全球消費者信心。

© 2021 AFP