聯準會貨幣政策暫不動 港股領漲亞股

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（法新社香港29日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）表示，復蘇步上正軌，但還不到緊縮貨幣政策的時候，推升亞股。同時港股在中國試圖安撫對當局近來打壓動作感到不安的投資人情況下，恆指大漲3%。

投資人也樂見美國總統拜登金額上兆美元的基礎建設法案取得進展，拜登稱這項法案可以讓「美國脫胎換骨」，繼規模龐大的振興經濟方案之外，再大力挹注美國這個全球最大經濟體。

聯準會在外界密切關注的決策會議後表示，疫情後的復蘇進展良好，但現在結束超寬鬆貨幣政策還過早。

聯準會表示，只要有需要遏制失業率，聯準會將維持大規購債計畫，以及處於紀錄低點的利率，讓通膨升溫一段時間。

摩根資產管理公司（JPMorgan Asset Management）亞太地區首席市場策略師許長泰（Tai Hui）表示：「聯準會這次的會議沒有重大政策改變，大致在外界預料中。」

「值得注意的是，聯準會認為美國經濟朝目標邁進『有所進展』，強力暗示最早會在12月縮減資產收購計畫。」

新加坡銀行（Bank of Singapore）分析師茂希丁（Mansoor Mohi-uddin）同意這樣的看法，他說：「緩慢退場可能可以讓風險資產於2021年期間繼續受惠。」

從22日到27日下午累計大跌超過9%的香港股市，今天表現搶眼，收盤大漲3%，來到26315.32點，延續前一個交易日的漲勢。上海綜合股價指數收盤上漲1.5%，來到3411.72點。

中國當局試圖安撫市場對於北京近來打擊補教業、科技業和地產業的疑慮，澄清不是在打壓獲利企業。

日股日經指數今天收漲0.7%，來到27782.42點。首爾、雪梨、新加坡、威靈頓、和台北股市都收漲。

© 2021 AFP