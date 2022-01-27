聯準會釋出3月升息訊號 仍預期今年通膨會降低

（法新社華盛頓26日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天表明準備於今年3月升息；這將是聯準會自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後將利率調降至零以來首度升息。

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此舉將終結寬鬆貨幣的年代。在疫情期間，華爾街股市因寬鬆貨幣政策而頻創歷史新高。

聯準會貨幣政策委員會稍早舉行今年首次會議，鮑爾在會後記者會中強調美國央行對抗通貨膨脹的意願，同時預估今年物價會下滑。

鮑爾針對聯準會未來計畫直言：「若條件適當，我認為委員會傾向在3月會議中調高聯邦資金利率。」

他避談未來升息的可能幅度，僅說美國的經濟復蘇力道夠強勁，足以應付更高的借貸成本。

他提到因疫情受創的就業市場呈強力反彈。他說，「目前有升息空間，不致威脅到勞動力市場」，他描述現在的勞工和僱主狀況都很吃緊，許多企業難以聘請到人力。

美國去年消費者物價飆漲7%，達1982年以來最高峰，鮑爾這番言論反映了聯準會的政策軸心。美國官員去年底就不再堅持通膨只是一時、利率可維持在低點以確保經濟全面復蘇的看法。

然而，在疫苗接種方面有進展和供應緊縮減緩的情況下，負責制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）仍預期物價壓力會降低。

鮑爾在記者會中也表達類似看法，他表示，促使通膨升高的原因主要是「疫情導致的混亂」，「我們依然預期今年內會降低」。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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