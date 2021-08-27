聲稱犯下喀布爾機場恐攻 ISIS-K何許人

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社喀布爾26日電） 激進組織伊斯蘭國（IS）今天對人潮擁擠的阿富汗首都喀布爾國際機場大門和附近區域發動自殺炸彈攻擊，至少60名阿富汗人和13名美軍喪生，逾140名阿富汗人和18名美軍受傷。

根據美方說法，美軍殉職人數從今天稍早的12人增至13人，據信是2011年8月一架美軍直升機遭擊落釀30死以來，駐阿美軍傷亡人數最多的單一事件。

此前情報機構已多次警告，阿富汗局勢混亂，喀布爾機場遭受伊斯蘭國的區域分支，也就是名為「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）攻擊恐很快發生。

「呼羅珊」是這個區域的歷史名字，涵蓋現今巴基斯坦、伊朗、阿富汗和中亞的部分地區。

伊斯蘭國2014年宣佈於伊朗和敘利亞「建國」數月後，從巴基斯坦塔利班脫離的士兵隨後加入阿富汗境內的好戰分子，並組成區域分支，宣示效忠伊斯蘭國領袖巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）。

根據聯合國觀察員指出，這個伊斯蘭國的區域分支也成功在巴基斯坦和包括喀布爾在內的阿富汗其他地區，設立「潛伏小組」。

ISIS-K近年來也犯下好幾起血腥攻擊，殘殺兩國境內的平民，犯案地點包括清真寺、神壇、公共廣場，甚至醫院，特別鎖定被它視為異教宗派的穆斯林，包括什葉派（Shiite）。

根據聯合國安理會上月一份報告顯示，ISIS-K旗下人數，可能在數千到500人之間。

雖然呼羅珊伊斯蘭國與塔利班都隸屬於伊斯蘭強硬遜尼派（Sunni）好戰團體，卻彼此互相憎恨，伊斯蘭國在聲明中會將塔利班稱為「叛教者」。

他們在宗教與策略細節上抱持不同意見，也都宣稱自己是聖戰士真正的掌旗手。紛爭導致雙方流血相向，2019年後塔利班逐漸佔上風，ISIS-K卻沒能像母團體伊斯蘭國在中東般保有領地。

在這次塔利班閃電般奪下阿富汗後，全球數個聖戰士團體都給予祝賀，但伊斯蘭國卻沒有。

根據觀察好戰團體通信的賽德情報集團（SITE Intelligence Group）表示，伊斯蘭國在喀布爾淪陷後公布的一份評論，就指責塔利班因與美國的撤軍協議而背叛聖戰士，並誓言將持續戰鬥。

© 2021 AFP