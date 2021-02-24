肇事熱點出車禍 警稱老虎伍茲倖存是大幸

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（法新社洛杉磯23日電） 今天在洛杉磯附近一處肇事熱點，高球名將老虎伍茲發生車禍，雙腿嚴重骨折但無生命危險，發現他的執法人員表示，他能活命堪稱大幸。

洛杉磯郡警長比亞努維瓦（Alex Villanueva）表示，老虎伍茲（Tiger Woods）今天早上發生車禍意外時，似乎沒有受到藥物或酒精影響，他在翻車意外後接受了手術。

這起車禍沒有其他乘客或車輛涉入其中，而事發地點在一處陡峭的公路上，是近年出現高速交通意外的「熱點」。

那起意外發生後，第一個抵達現場的執法人員、副警長龔薩雷茲（Carlos Gonzalez）說：「我得說，伍茲先生經歷這樣的車禍還能活着，真的非常幸運。」

龔薩雷茲發現老虎伍茲時，他雖受困車中，但意識清楚，看起來「冷靜且思緒清晰」，且能清楚表明自己的身分。

洛杉磯郡消防局局長歐斯比（Daryl Osby）說：「就我的了解，他的雙腿都有嚴重的傷勢。」

消防和醫護人員把老虎伍茲從他的運動休旅車（SUV）殘骸中救出，並為他套上護頸後，用擔架擡上車，送到當地的醫院，並讓他在那裡接受手術。

比亞努維瓦表示，包括麻醉藥品、藥物、酒精在內，「目前並未發現有東西造成他認知能力受損的證據」，並補充道，事故原因「仍待調查」。

他也補充，他們在事發現場並未對老虎伍茲抽血檢驗，因為那並非他們的職權所及。

老虎伍茲曾奪得15座大賽冠軍，是史上最成功的高爾夫選手之一。

© 2021 AFP