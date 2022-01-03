肯亞發生攻擊事件釀6死 疑索馬利亞青年黨所為

（法新社肯亞首都奈洛比3日電） 東非國家肯亞與索馬利亞接壤的濱海拉木地區一名官員表示，當地今天發生疑似索國好戰組織青年黨發動的一起攻擊事件，有6人遭到殺害，數間住宅遭縱火焚燒。

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拉木郡（Lamu County）專員馬查里亞（Irungu Macharia）說：「我證實在威德胡（Widhu）這個地方發生一起攻擊事件，疑似青年黨（Al-Shabaab）所為，有6人喪命；其中一人遭開槍擊斃，其他人則是被燒死。」

馬查里亞還表示：「我們的安全部隊正在追捕他們，我們也呼籲當地民眾支援協助我們，因為同心協力才能成功。」

青年黨與蓋達組織（Al-Qaeda）有關聯，為了報復肯亞2011年配合非洲聯盟（African Union）打擊伊斯蘭聖戰士行動出兵索馬利亞，青年黨已在肯亞境內發動數起大規模攻擊事件。

青年黨尋求推翻目前受國際支持的索馬利亞政府，並已掌控索國南部大片區域，還以當地為據點經常對首都摩加迪休（Mogadishu）和其他地方發動攻擊。

肯亞的拉木地區擁有海灘度假勝地拉木島（Lamu Island），因緊鄰索馬利亞國界，經常發生攻擊事件，方式往往是路旁炸彈。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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