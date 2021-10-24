脫歐北愛貿易僵局難解 英國與歐盟仍存重大分歧

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負責脫歐事務的英國官員佛羅斯特（David Frost），以及歐盟執行委員會（European Commission）副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）預計於周末會晤，以「仔細評估並衡量迄今為止的進展」。

英國也在聲明指出，過去幾天的對談雖具「建設性」，但依然存在「重大分歧」。

布魯塞爾針對脫歐協議中的「北愛爾蘭議定書」（Northern Ireland Protocol），提出許多建議，試圖緩和與北愛親英派（loyalist）間的緊張局勢。

英國與和歐盟在脫歐協議中達成「北愛爾蘭議定書」，實施特殊安排，讓北愛實際上留在歐盟關稅同盟及歐洲單一市場內，避免北愛爾蘭與愛爾蘭間設下「硬邊界」。

在此情況下，從英國本土運往北愛的貨物須經檢查，以防有風險的貨物進入歐盟成員國愛爾蘭。

不過，親英派抱怨，英國與北愛間的邊境檢查會使雙方產生隔閡，助長北愛共和派（republican）推動統一愛爾蘭氣勢。布魯塞爾則提議，減少英國產品進入北愛的海關檢查和文書工作。

儘管邊境檢查議題取得進展，但歐盟表示，不會接受倫敦要求另尋仲裁者來替代歐洲法院（European Court of Justice），以解決英國脫歐後涉及北愛的貿易爭端。

因此，英國威脅啟動協議中第16條的機制，即任一方若認為協議正造成「可能續存的嚴重經濟、社會或環境困難」，則得採取單邊行動。

© 2021 AFP