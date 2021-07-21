脫歐後北愛貿易僵局 英國將提單邊方案化解

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（法新社倫敦21日電） 英國政府今天將揭櫫一項單方計畫，以化解英國脫離歐洲聯盟（EU）影響北愛爾蘭貿易的僵局。布魯塞爾、都柏林和華府都密切關注倫敦當局的動作。

英國政府拒絕排除暫停所謂的「北愛爾蘭議定書」（Northern Ireland Protocol）。這項議定書的目的在讓北愛在英國脫歐後，同時留在英國關稅領域和歐洲單一市場，要求對來自英國本島的貨物進行通關檢查。

英國北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）和英國脫歐事務官員佛羅斯特（David Frost）將在國會報告這項研擬多月的新計畫。

英國金融時報報導，倫敦當局目前不會暫停北愛爾蘭議定書，但保留未來暫停這項議定書的權利。

報導指出，他們將施壓要求布魯塞爾當局採取「誠實箱」做法，讓英國企業自行申報他們的貨物只在北愛爾蘭銷售使用，不會從那裡流入歐盟。

自年初英國全面脫歐以來，多家英國企業因為不滿新的官僚作業規定，不是停止對北愛爾蘭的銷售，就是減少對當地銷售的品項。

連鎖零售業者馬莎百貨集團（Marks and Spencer）表示，依照當前的議定書形式，今年耶誕節北愛商店裡可能會出現空貨架。

© 2021 AFP