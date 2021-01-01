脫歐成真 疑歐親歐英媒兩樣情

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（法新社倫敦1日電） 2020年底，英國終於實現脫離歐洲聯盟（EU），幾家疑歐派報紙在批評了歐盟數十年後，今天在版面上大書特書慶祝勝利，親歐派的報紙則以悲哀的一天作為敘事角度。

英國廣播公司（BBC）和天空新聞網（Sky News）播出倫敦市中心大笨鐘（Big Ben）在12月31日晚間11時敲響的動態照片，此刻是英國結束11個月脫歐過渡期、與歐盟分手讀秒的時候。

法新社報導，對反歐的民粹政治人物法拉吉（Nigel Farage）而言，英國脫歐成真不啻為個人的勝利。法拉吉在2016年英國脫歐公投時推文說：「這是我們國家一個重要時刻，往前躍進的一大步，是個該舉杯慶祝的時候。#終於脫歐了。」

英國主流媒體里像法拉吉這樣喜形於色者首推「每日快報」（Daily Express）。每日快報今天的頭版，使用英國着名景點多佛白崖（White Cliffs of Dover）的照片為背景，下了個「我們的未來、我們的英國、我們的命運」標題。

太陽報（The Sun）將脫歐報導縮小為頭版一方塊版面，標題為「首相：英國實現脫歐」，內容報導首相強生（Boris Johnson）的談話，指脫歐是英國展開全新紀元的時刻，英國今後將可「加速科學創新」。

太陽報刊登了一張大笨鐘的圖片，時鐘的指針改成了一支巨大注射針筒，正指着12時，藉此公布太陽報的一項活動，號召民眾志願接種，協助英國推動新型冠狀病毒疫苗施打。

民意調查顯示，事實上對英國一般民眾而言，關心疫情遠甚於所謂波瀾壯闊的脫歐。在新年黎明破曉時，各家媒體也重覆地競相報導疫情與脫歐兩個消息。

親歐的「衛報」（The Guardian）在頭版合並疫情與脫歐兩大敘事，稱英國在危機之中徹底擺脫所有歐盟規範，全無令人喜悅之處。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP