脫歐與疫情交逼 專家：英國恐面臨分崩離析風險

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（法新社倫敦20日綜合外電報導）英國數百年來以不同形式存續，但如今面臨脫離歐洲聯盟困境與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情夾擊，似乎問題叢生，有些專家更表示，這個國家正處於完全分崩離析的邊緣。

法新社報導，英格蘭、蘇格蘭與威爾斯在1707年合並，1921年再加入北愛爾蘭。英國本土由這4個主要地區所組成，但自1990年代末期以來，每一地區都擁有更多自治權，包括醫療在內。

這些地區為尋求在緊急時刻掌控最重要政策的能力，今年屢次在防疫策略與英國中央政府脫鉤。

英國的脫歐議題在疫情期間大體上被擱置。但如果英國脫歐結果不大好，可能會刺激蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭地區的政府，升高要求更多權力的聲浪。

蘇格蘭民族主義者點出，他們從一開始就未想過脫離歐盟，如今可能想再度嘗試成為一個獨立國家，然後重新申請加入歐盟。

獨立智庫歐洲改革中心（Center for EuropeanReform）副主任斯普林福德（Josh Springford）告訴法新社：「疫情不會有幫助。」「脫歐又碰上這種混亂局面，加上保守黨（英國）政府在（英格蘭與蘇格蘭）邊界以北非常不受歡迎，我認為支持獨立的人可能增加。」

2016年英國公投通過脫歐，但大多數蘇格蘭民眾卻投票反對脫歐，自此之後支持獨立的呼聲愈來愈大。

民調專家柯爾蒂斯（John Curtice）說，今年之前蘇格蘭獨派力量主要獲脫歐問題助長，但今年疫情已成為驅動力，支持獨立者增加，跨越對脫歐問題的分野。

他說：「蘇格蘭民眾的觀點是蘇格蘭政府和首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）的防疫表現值得稱許，相較下英國首相強生（Boris Johnson）就做得亂七八糟。」

施特金和所屬分離主義派蘇格蘭民族黨（ScottishNational Party），希望這場完美的風暴能助一臂之力，讓蘇格蘭能重新舉辦一次獨立公投。2014年獨立公投的結果是55%選民反對獨立。

不過首相強生一再誓言，將阻絕再辦公投的意圖。

另一方面，雖然大部分的焦點都放在蘇格蘭，威爾斯的民族主義者也敲鑼打鼓要求獨立。

威爾斯國民黨（Plaid Cymru）已承諾若贏得接下來的地方選舉將舉辦公投。但是脫歐議題比較不會是催化劑，因為儘管多年來歐盟提供經費資助威爾斯的重建與發展，威爾斯在2016年的脫歐公投以微小差距支持脫歐。

斯普林福德說：「導致威爾斯獨立的可能性沒有那麼高。」

至於在愛爾蘭，脫歐可能會在愛爾蘭海彼岸引發不滿聲浪，重啟30年來有關英國對北愛爾蘭統治的衝突。

在都柏林，共和派新芬黨（Sinn Fein）黨魁麥唐納（Mary Lou McDonald）表示，脫歐已引發「各種關於分割我島是否智慧與能否永續的根本問題」。

雖說如此，他們得先克服首府都柏林民眾的潛在抗拒，因為必須填補當地約100億英鎊的年度預算缺口。

斯普林福德說：「儘管有很多來自新芬黨的內部壓力，但獨立的條件和蘇格蘭不盡相同。」

© 2020 AFP