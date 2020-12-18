脫歐貿易談判 歐盟代表：現在是關鍵時刻

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（法新社布魯塞爾18日電） 歐洲聯盟（EU）和英國能達成貿易協議的時間所剩無幾，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）今天警告，英國脫歐（Brexit）貿易談判正處於「關鍵時刻」。

巴尼耶向歐洲議會（European Parliament）表示：「現在是關鍵時刻。」

「我們剩下非常少時間，只剩幾個小時能進行這些協商…如果您們希望協議能在明年1月1日生效的話。」

巴尼耶說，漁權問題仍是主要癥結點，他說：「如果歐洲漁民不被允許進入這些（英國）海域的話，我不認為這是公平的，也讓人無法接受。」

他表示，英國公司在其他貿易領域將「穩定保有自身權益」，歐盟漁民卻將喪失可進入英國水域的保證。

巴尼耶在與歐洲議會議員（MEP）會面後，立即與英國代表佛羅斯特（David Frost）展開最後談判。

英國和歐盟談判代表就英國脫歐後貿易協議中的公平競爭監管部分已拉近彼此距離，然而在漁權問題上雙方仍存在嚴重分歧。

英國今年1月已正式脫離歐盟，但自此之後尚屬過渡期，英國仍繼續參與歐盟單一市場和關稅同盟，意味雙邊貿易、旅行和商業等規定維持不變。

然而過渡期將於今年12月31日結束，屆時若無協議保障英國和歐盟每年規模約1兆美元的貿易免於關稅與配額措施，雙方企業都將受累。

© 2020 AFP