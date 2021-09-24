臉書刪除反洛興雅人貼文 美國法官要求為種族滅絕案交出

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（法新社華盛頓23日電） 臉書刪除緬甸軍政府支持、煽動針對洛興雅人的暴行貼文後，美國法官下令，要臉書交出這些貼文。 美國華盛頓特區地方法院法官法魯基（Zia Faruqui）昨天在裁決書中批評臉書（Facebook），拒絕提供紀錄給針對緬甸向國際法院（International Court of Justice）提告的國家。 臉書以美國隱私權法為由，拒絕交出那些內容。 但法魯基裁定，那些被刪除的發文，不在使用者的個人通訊保護範圍內。

法魯基在裁定書中寫道：「把那些（他們）要求公布的內容鎖起來，等於失去了解假消息是如何引發種族滅絕的機會。」他並稱，臉書「拿隱私權當擋箭牌十分諷刺」。 臉書被指控處理針對緬甸洛興雅（Rohingya）穆斯林的惡意發文反應過慢，助長緬甸大眾對洛興雅人遭軍事鎮壓的支持。約75萬洛興雅人2017年遭緬甸軍方鎮壓後逃往鄰國孟加拉。 2018年8月，聯合國調查人員呼籲展開國際調查，並以種族滅絕罪、危害人類罪和戰爭罪，起訴緬甸軍事首領和另外5名軍事指揮官。 就在同一天，臉書禁止緬甸那些高階將領使用他們的平台。 甘比亞向國際法院控告佛教徒佔多數的緬甸，違反1948年聯合國的「防止及懲治滅絕種族罪公約」。

© 2021 AFP