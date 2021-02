臉書將投資10億美元支持新聞業 捍衛在澳洲屏蔽新聞

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社舊金山24日電) 社群媒體巨擘臉書(Facebook)捍衛就付費新聞機構而與澳洲間爭端的處理方式之際,今天矢言未來3年至少投資10億美元(新台幣283億元)支持新聞業。

法新社報導,臉書全球事務部門負責人克萊格(Nick Clegg)聲明指出,臉書準備好支持新聞媒體,但重申對授權支付的擔憂。

臉書恢復新聞連結作為與澳洲官方達成妥協的一部分後,克萊格表示:「臉書非常樂意與新聞出版業者成為夥伴。」

「我們絕對認可,優質新聞居開放社會如何運行的核心地位,告知公民並賦予他們權力,以及讓有權力者負起責任。」

臉書和谷歌(Google)援引他們在民主中的關鍵角色,過去一直都捐助資金支持新聞業。

克萊格在部落格以「臉書在澳洲的新聞連結髮生何事的真相(The Real Story of What Happened With News on Facebook in Australia)」為題,發文捍衛這家位於加州的社群巨頭。

他在文中表示,爭端核心在於對臉書和新聞出版業者之間關係的誤解。

克萊格說,遵守當初由澳洲建議的法律,「臉書在仲裁製度下,將被迫支付跨國媒體可能無限制的金錢,而這個仲裁製度故意錯誤地描述出版者和臉書間的關係。」

根據澳洲競爭監察機構,線上廣告每100美元支出,Google獲得53美元、臉書取得28美元,所剩部分由其他參與者分得。(譯者:徐睿承/核稿:劉文瑜)

