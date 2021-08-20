臉書推動安全措施 護阿富汗人免遭塔利班鎖定

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（法新社喀布爾19日電） 社群媒體臉書今天公布新的安全措施，要在武裝組織塔利班奪權後保護阿富汗用戶，避免特定人遭鎖定。臉書旗下的Instagram和WhatsApp，以及推特和領英等平台也有因應措施。

法新社報導，臉書（Facebook）在接到維權人士、記者和公民社會團體建議後宣布，用戶現在可以設限，禁止陌生人看到自己的貼文。

此外，臉書旗下社群媒體Instagram的阿富汗用戶也會收到通知，告訴他們如何保護自己的帳號。

臉書安全政策主管葛萊徹（Nathaniel Gleicher）在推特（Twitter）發文說：「我們正與業界其他社群媒體、公民社會和政府密切合作，提供任何力所能及的支援來協助保護用戶。」

葛萊徹還說，臉書已暫時在阿富汗停用查看用戶好友列表及搜尋帳號好友列表的功能，好讓塔利班（Taliban）可能想追捕的人免於被鎖定的風險。

塔利班接管阿富汗，對臉書和推特等科技巨擘構成棘手問題。

在臉書持有的通訊軟體WhatsApp上，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）的帳號似乎已被停權；英國「金融時報」（Financial Times）報導，塔利班在WhatsApp供民眾通報劫掠案的諮詢專線也已關閉。

穆賈希德被問到塔利班是否會保障言論自由時，趁機諷刺了臉書的安全政策。他說：「這個問題應該去問臉書公司。」

臉書證實，公司多年來都將塔利班視為恐怖分子，也正在WhatsApp、Instagram等旗下平台封鎖塔利班分子的帳號。

推特也正主動監看與政府組織有關的帳號，且可能會在等待進一步資訊來證實身分的同時，暫時把一些帳號停權。

商務社群網站「領英」（LinkedIn）發言人說，已暫時隱藏阿富汗用戶的人際網，不讓其他用戶查看。領英的母公司是科技龍頭微軟（Microsoft）。

© 2021 AFP