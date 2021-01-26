臉書新聞英國上線 致力維繫在地新聞業發展

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（法新社倫敦26日電） 臉書旗下的臉書新聞（Facebook News）今天在英國上線，向財務困難的傳統新聞業者購買新聞，為臉書用戶提供經�閭粞〉哪諶。

臉書新聞在英國上線前，臉書已於2019年底在美國推出新聞分頁功能，這也是擴展至全球計畫的一環。

臉書將會支付新聞業者授權費，合作對象包括第四頻道新聞台（Channel 4 News）、每日郵報集團（Daily Mail Group）、DC湯姆森（DC Thomson）、金融時報（Financial Times）、天空新聞網（Sky News）和電訊傳媒集團（Telegraph Media Group）等。

科技巨擘臉書已與經濟學人（The Economist）、衛報（The Guardian）、獨立報（The Independent）及鏡報（The Mirror）達成授權協議。

由於媒體內容紛紛轉為線上並免費供閱覽，一大堆媒體業者因廣告營收及紙本銷售減少，被迫關門歇業。

臉書歐洲區媒體夥伴關係負責人道布（Jesper Doub）在部落格表示，「我們的目的是致力於維繫卓越的全國性及地方媒體，並為新聞業者創造更多價值。」

他又說，「臉書新聞為一項多年投資，把原創新聞送達新閱聽者面前，並提供發行業者更多廣告及訂閱機會。」

© 2021 AFP