臉書更名Meta 遭質疑轉移醜聞焦點

（法新社舊金山28日電） 美國科技巨擘臉書（Facebook）今天宣布母公司更名為Meta，試圖讓企業擺脫最近深陷醜聞的社群網站定位，轉向未來以虛擬實境（VR）為主的新興平台。

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臉書宣布更名之際，正值公司應付迄今最嚴重的危機之一，並轉向發展「元宇宙」（metaverse）的雄心，可能將進一步模糊現實和數位生活之間的界限。

至於全球數十億人使用的臉書、Instagram和 WhatsApp，都將保留原本名稱。批評人士稱改名的舉動，是為分散外界質疑對臉書相關醜聞的關注。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在年度開發者大會上表示：「我很驕傲地宣布，從今天起，我們的公司名為Meta，使命仍是將人們、我們的應用程式和他們的品牌聚集在一起，這點沒有改變。」

批評人士抨擊臉書品牌重塑，一個自稱「真實臉書監督委員會」（The Real Facebook Oversight Board）的活躍組織指控臉書正在損害民主，同時傳播假訊息和仇恨。

組織在聲明中表示：「他們毫無意義的更名，不應分散對臉書問責所需的調查、監管和真正獨立監督的焦點。」

臉書近來面臨前所未有的最嚴重危機之一。前僱員郝根（Frances Haugen）泄漏大量公司內部研究與文件，顯示主管對於平台造成的危害是知情的，引發美國監管單位啟動新的調查。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）上月報導指出，臉書的品牌重塑，與「元宇宙」的虛擬世界掛鉤，是試圖轉移外界焦點的廣泛舉措之一，目的是恢復公司在政策制定者中的聲譽，並將臉書重新定位以形塑下一波網路技術的規範。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）

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