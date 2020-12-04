臉書更新仇恨言論措施 擋侮辱非裔與同性戀內容

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（法新社紐約3日電） 臉書公司（Facebook Inc.）今天表示，將修正系統以優先擋下侮辱非裔與同性戀者等族群的內容，不再自動過濾掉廣泛針對白人、男性或美國人的諷刺言論。

臉書系統原本採取族裔與性別中立立場，移除「男人很蠢」、「美國人很笨」等針對白人的言論與評論，這項變革代表臉書的演算法將有所調整。

臉書發言人奧爾德斯（Sally Aldous）說：「我們知道針對少數族群的仇恨言論最傷人，這也是為什麼我們調整科技，聚焦在揪出使用者與專家認為最嚴重的仇恨言論。」臉書也讓軟體更精確地找出仇恨言論。

這項變革調整的是臉書自動化系統。換言之，由使用者檢舉的仇恨白人、男性或美國人內容，如果違反臉書政策，還是會被移除。

奧爾德斯指出，過去一年來，臉書也更新政策，揪出更多影射他人的仇恨言論，像是把臉塗黑與對猶太人有刻板印象。

奧爾德斯說：「由於我們大力投資科技，臉書能主動偵測到後來移除的95%內容，在仇恨言論內容隨着時間演變時，我們將持續改善執行規則的方式。」

根據「華盛頓郵報」一篇報導，這項改革處於初步階段，目的在針對「比惡劣更惡劣」的言論，包括侮辱非裔、穆斯林、混血兒、LGBTQ（代表男女同志、雙性戀、跨性別者和酷兒）社群與猶太人的內容。

© 2020 AFP