臉書未善盡個資保護 義大利再罰2.4億元

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社羅馬17日電） 義大利反托拉斯監管機關今天宣布，由於美國社群媒體巨擘臉書（Facebook）在個人資料保護方面有誤導行為，因而再度開罰，罰金達700萬歐元（約新台幣2億3700萬元）。

義大利競爭與市場管理局（AutoritaGarante della Concorrenza e del Mercato，AGCM）指出，臉書並未適當告知使用者他們如何收集個人資料，以及這些資料如何用於商業用途。

義大利競爭與市場管理局2018年已對臉書開罰500萬歐元（約新台幣1億7000萬元），理由是臉書從事不公平的交易行為；當時並下令臉書採取矯正行動。

義大利競爭與市場管理局表示，今天之所以二度開罰，因為臉書對於當局要求改變作為的命令置之不理。

義大利競爭與市場管理局說，即使臉書不再宣傳提供免費服務，但「對於使用者資料依商業用途進行收集和使用，依舊未提供立即且清楚的資訊」。

義大利當局表示：「考量到使用者提供給臉書的資料具有的經濟價值，代表他們使用臉書所支付的費用，因此消費者有必要知道這類資訊，以決定是否加入這項服務。」（實習編譯：管之岑/核稿：張正芊）

© 2021 AFP