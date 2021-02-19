臉書杠澳洲 雙方談判求解

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（法新社雪梨19日電） 由於澳洲政府堅不放棄推出新法以強迫科技企業為新聞內容付費，社群龍頭臉書（Facebook）昨天對澳洲用戶封鎖平台上的新聞內容，引發全球嘩然。雙方今天為此談判，尋求解套。

臉書不願屈服於審議中的澳洲法案，昨天起對澳洲用戶屏蔽媒體頁面，並阻止用戶分享任何新聞內容。

澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）表示，他今天已和臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）溝通尋求解套，周末將繼續協商。

佛萊登柏格表示：「我們深入討論他們的未解議題，並同意各自的團隊會立刻着手解決。」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也呼籲臉書「儘速拋棄」威脅性作為，「重返談判桌」。

莫里森表示，他的政府擬開世界先例，強迫臉書和谷歌（Google）為平台上的新聞內容付費給澳洲媒體，此舉引起世界各地領袖的關注。

莫里森說，「人們都在看澳洲的動靜」，並指自己已和印度總理莫迪（Narendra Modi）與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）討論過情況。

澳洲這項法案名為「新聞媒體與數位平台強制議價法」（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code），眾議院本周已通過，參院則將於22日起開始辯論，預料下周末前會通過法案。

© 2021 AFP