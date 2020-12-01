臉書經營電商 收購線上客服新創公司Kustomer

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社舊金山30日電） 臉書公司（Facebook Inc.）今天宣布，將收購專門協助商家在網路與客戶互動的新創公司Kustomer。

臉書持續讓電子商務融入旗下服務，尤其是WhatsApp與Messenger，現在宣布將收購成立5年的Kustomer。

WhatsApp營運長伊德瑪（Matt Idema）與臉書商業產品副總裁李威（Dan Levy）說，每天有超過1億7500萬人透過WhatsApp談生意，且人數持續增加。

Kustomer執行長柏恩鮑姆（Brad Birnbaum）提到與臉書聯姻時說：「有了我們的能力相輔相成，我們將可協助更多人享受更快、更豐富且可隨時隨地提供的顧客服務，無論是透過電話、電子郵件、簡訊、網路聊天室或通訊軟體。」

「我們尤其期待擴增用戶的通訊體驗，在民眾與店家互動上，這是最快速成長的方式之一。」

臉書與Kustomer表示，在Kustomer共同創辦人柏恩鮑姆與蘇里爾（Jeremy Suriel）和團隊其他成員成為臉書一分子後，總部設於紐約的Kustomer將持續為現有客戶提供服務。

Kustomer平台提供軟體工具，協助商家代表更方便回應客戶問題或解決疑慮。

根據伊德瑪與李威說法，臉書將提供資源協助Kustomer創新與成長。

臉書沒有披露收購協議價碼，這起收購案必須獲得監管機關批准。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP