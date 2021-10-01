臉書聽證會大聲喊冤 否認影響青少年心理健康

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（法新社華盛頓30日電） 美國國會議員今天要求臉書承諾，化解外界對臉書（Facebook）旗下平台影響青少年心理健康日益增加的疑慮，但一名臉書高層僅在聽證會中，不斷保證自家網站已經非常安全。

日前有媒體報導臉書自己的研究報告警告，旗下照片分享應用程式Instagram可能會危害青少年身心健康，特別是青少女。參議員今天為此在國會山莊召開數小時的線上聽證會，質問臉書全球網路安全總監戴維斯（Antigone Davis）。

法新社報導，參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）說：「這項研究是一枚震撼彈，是強而有力、引人關注的證據，顯示臉書明知自家網站對孩子有不良影響，卻隱瞞了那些事實和發現。」

在布魯門塔和其他參議員的詢問下，戴維斯不斷表示，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）的系列報導是選擇性地摘錄臉書研究的某些部分，以不正確、隱晦的方式呈現公司作業問題。

她告訴議員，一項調查針對青少年出現的12種嚴重問題，例如焦慮、悲傷、飲食失調等，結果顯示Instagram通常來說對他們有所幫助。

然而布魯門塔大聲讀出一名臉書吹哨人提供給議員的公司文件節錄內容，直接反駁戴維斯的說法。

布魯門塔說：「大量證據顯示，Instagram和臉書使用經驗會讓人變得更不滿意自己的體態。」他還說，這項結果不是源自心懷不滿的員工控訴，而是公司的研究。

一名臉書吹哨人預定10月5日出席參院聽證會，但目前不清楚此人是否也是上述外泄文件的消息來源。

© 2021 AFP