臉書開放虛擬實境「地平線世界」 美加搶先體驗

（法新社華盛頓9日電） 社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta今天對北美洲大眾開放「地平線世界」（Horizon Worlds）虛擬實境平台，朝着打造其未來的元宇宙（metaverse）願景邁進一步。

廣告 繼續瀏覽後續

元宇宙是一種未來網路，和友人聊天等網路體驗會藉由虛擬實境頭戴式裝置，讓人感覺彷若面對面。

「地平線世界」雖然距離完全實現的元宇宙仍很遠，但美國和加拿大年滿18歲、擁有適當裝備的用戶現在可以在「地平線世界」里和友人聚會、玩遊戲，並打造他們自己的虛擬世界。

「地平線世界」去年起開放測試版本，供名額有限的用戶體驗。

臉書今年10月將母公司重新命名為Meta，以強調公司重心從醜聞不斷的社群媒體平台轉向其虛擬實境願景。

Meta今天宣布開放「地平線世界」時表示：「我們希望地平線世界是一個安全且充滿尊重的環境，因此人人都必須遵守我們虛擬實境政策中的行為規範。」

Meta補充表示：「你有幾個安全選項…能讓你暫時休息、封鎖、靜音或舉報別人。」

臉書前員工郝根（Frances Haugen）9月成了吹哨人，將大量內部研究文件泄漏給記者和美國當局，揭露臉書暗黑史，Meta旗下社群平台臉書和Instagram一直努力要擺脫這場危機。

© 2021 AFP