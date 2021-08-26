臉書預定今年推出加密貨幣錢包

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（法新社華盛頓26日電） 臉書高層25日接受美國媒體專訪時表示，公司正準備於今年推出數位錢包Novi，讓使用者能夠儲存加密貨幣。臉書也將Novi形容為「支付產業的挑戰者」

臉書（Facebook）加密部門負責人馬卡斯（DavidMarcus）向新聞網站The Information指出，公司領導階層對於今年推出名為Novi的數位錢包「態度頗為投入」。

馬卡斯表示，他原本比較希望在推出Novi的同時，釋出公司正在開發且與美元掛鉤的數位貨幣Diem，但Diem的推出時機仍不確定。

馬卡斯告訴The Information，「理論上，Novi能夠早於Diem推出，但這也意味着在沒有Diem下推出錢包，而這不必然是我們想要的」。

他表示，錢包能提供國內外免費個人對個人支付。臉書並將其形容為「支付產業的挑戰者」。

2019年臉書表示，計畫推出一款當時還名為Libra的加密貨幣。但由於安全和可靠性疑慮，此計畫面臨監管單位阻力。

2020年12月，Libra改名為Diem，且作為「策略轉變」的一環，把營運總部從瑞士搬到美國。

© 2021 AFP