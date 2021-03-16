臉書願付費購澳洲新聞 與新聞集團訂3年協議

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（法新社雪梨16日電） 臉書一度對澳洲政府要求數位平台，須為刊登澳洲產制新聞內容付費的法令反彈，但今天傳出，他們與媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的「新聞集團」簽訂3年協議。

澳洲立法要求科技企業針對新聞內容付費之前，臉書（Facebook）曾表明反對立場，上個月更大動作出手下架所有澳洲新聞，並連帶封殺當地緊急服務、政府衛生機構和慈善單位在內的非媒體臉書專頁。

後來雙方都做出讓步，臉書解除封鎖並同意針對付費事宜進行協商；澳洲政府也放寬了所謂「新聞媒體議價法」（News Media Bargaining Code）的相關規定。

而今天臉書與新聞集團（News Corp）之間的協議，將見到隸屬新聞集團的澳媒提供內容給臉書「新聞」（Facebook News）服務，類似兩方2019年10月在美國敲定的協議。

新協議將適用於澳洲數十家平面媒體業者，包括「澳洲人報」（The Australian）、雪梨「每日電訊報」（Daily Telegraph）、墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）等；而天空新聞澳洲台（Sky News Australia）也已經和臉書達成全新且全面性的協議。不過協議具體金額等細節並未公開。

© 2021 AFP