自由旅行夢碎 澳洲：2021不太可能開放國際邊界

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（法新社雪梨18日電） 澳洲首席衛生官員墨菲（Brendan Murphy）今天表示，儘管新型冠狀病毒疫苗接種計畫即將開跑，澳洲今年仍不太可能向旅客開放國際邊界。

墨菲說，預計2021年不會恢復進出澳洲的自由流動旅行。墨菲是澳洲因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的主要顧問。

他告訴澳洲廣播公司（ABC）：「我認為今年大部分時間，大體上仍會繼續採取邊界管制措施。」

「即使有許多人接種疫苗，我們仍不曉得是否足以避免病毒傳播。」

「隔離措施恐怕還會持續一段時間。」

自2020年3月以來，澳洲便對海外旅客大致關閉邊界，以遏止COVID-19疫情蔓延，；每周僅准許人數有限的公民和家屬返國。

因此，數以萬計澳洲人至今仍滯留海外，而返國的旅客則須花費大約3000澳元（約新台幣6萬5730元），支付在旅館隔離14天的費用。

澳洲已確保取得輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生物技術公司BioNTech，還有牛津大學與阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）研發的2款疫苗，施打時程訂於2月下旬開始，但目前還在等待醫療監管當局批准。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP