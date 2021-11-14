致力解決污染 印度兄弟獲國際兒童和平獎

（法新社海牙13日電） 一對印度青少年兄弟檔致力解決新德里（New Delhi）家庭廢棄物導致的污染，今天獲頒聲望卓着的國際兒童和平獎，兄弟倆獲獎後敦促世界領袖採取行動對抗氣候變遷。

廣告 繼續瀏覽後續

分別為17歲和14歲的維翰．阿加渥和納夫．阿加渥（Vihaan and Nav Agarwal），因為發展出分類可回收廢棄物以及籌組從數以千計家戶收集垃圾倡議，今天獲頒「2021年兒童權利基金會國際兒童和平獎」（2021 KidsRights International Children's Peace Prize）。

頒獎單位荷蘭非政府組織兒童權利基金會（KidsRights Foundation）自2005年開始頒發這個獎項。它稱許兩兄弟的「勇氣以及致力解決家鄉城市污染的決心」。由於上空經常籠罩有毒煙霧，部分是由於焚燒垃圾所致，印度首都新德里最近名列全球空氣污染嚴嚴重城市。

新德里當局今天宣布各級學校關閉一周，並稱為保護居民免受有毒煙霧危害，他們將會考量「污染封城」措施。

這項獎項的先前得主包括瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）以及諾貝爾和平獎得主同時也是巴基斯坦教育運動家馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）。

維翰接受法新社遠距專訪，被詢及想要對出席格拉斯哥（Glasgow）聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）氣候峰會的世界領袖說些什麼時，他回答稱：「我們的訊息會是，你們必須採取行動，世界各地有那麼多孩子正在採取行動。」

維翰又說：「另一個訊息會是：別妨礙我們。」

納夫補充說：「昭告所有年輕人，千萬不要畏懼氣候變遷，你們只需按部就班，當你身體力行，就會驚訝發現一個人實際能創造的改變有多麼大。」

與馬拉拉一同於2014年獲頒諾貝爾和平獎的印度兒童權利運動家沙提雅提（Kailash Satyarthi），今天在海牙舉行的頒獎典禮上，把今年殊榮頒給阿加渥兄弟。

這對兄弟表示，在德里長大，影響到有氣喘毛病維翰的健康，限制兩人在戶外玩耍以及親近所熱愛大自然的機會。

新德里郊外加濟布爾垃圾掩埋場（Ghazipur Landfill）2017年崩塌，造成2人喪生並導致污染劇增，激發出兩兄弟「進一步環保」（One Step Greener）靈感。

德里的空氣污染，約1/3是垃圾掩埋場焚燒廢棄物造成的。

兩兄弟開始在家中分類堆放可回收利用垃圾，直到祖父警告他們，不把回收廢棄物運走，就要把兩兄弟趕出去。

但回收業者表示，數量太少他們不會前來回收。兩兄弟就利用鄰近地區WhatsApp社群，收集到足夠數量讓業者願意前來回收。

當初於2018年剛開始時，只有15個家庭加入，如今有1500個家戶參與，加上許多辦公室和學校。

維翰表示：「說教是一回事，但實際提供解決方案又是另一回事，那正是我們試圖在做的事。」

這項倡議在德里和周邊城市運作，且計畫擴展至加爾各答（Kolkata），同時也引發國際興趣。

納夫表示：「我們的主要目標是持續最大化和擴展我們的各種努力。」

他們也透過社群媒體以及英語和印度語課程，教導印度人如何回收，估計約5萬年輕人受益。

兩兄弟表示，獲得此獎是驚人殊榮，希望能鼓舞其他人。得獎除了獲得獎學金外，也讓他們的計畫進帳10萬歐元（約新台幣318萬元）。

© 2021 AFP