與匈牙利達成妥協 歐盟禁止9成俄國石油進口

（法新社布魯塞爾30日電） 在匈牙利的反對下，歐洲聯盟（EU）對俄羅斯石油的全面禁令遲遲未獲批准。歐盟領袖今天與匈牙利達成妥協，同意對俄羅斯實施部分石油禁運，以懲罰莫斯科入侵烏克蘭。

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在與匈牙利達成妥協後，歐盟領袖今天同意對俄羅斯出口歐洲的逾2/3石油實施禁運，作為第6輪對俄經濟制裁的一環。

歐盟27個成員國數周來為了對俄羅斯石油實施全面禁運而爭辯，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）頑強抗拒。 在布達佩斯警告停止進口俄油將破壞其經濟之後，歐盟領袖在布魯塞爾的會談中達成一項妥協方案，豁免透過輸油管運抵歐洲的俄羅斯石油。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在峰會期間發推文說：「已就禁止俄油出口至歐盟達成協議。這立即涵蓋2/3以上俄羅斯出口歐盟的石油，大幅削減俄羅斯戰爭機器的財源。」

他表示，這是「對俄羅斯終結這場戰爭的最大施壓」。

歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）會後在記者會上說，歐盟領袖「原則上」已就制裁俄羅斯的新方案達成共識。

範德賴恩說，由於德國和波蘭已承諾停止透過輸油管進口俄油，「此舉將有效地在今年底前削減大約90%俄羅斯石油出口到歐盟」。 今天達成的妥協方案將德魯斯巴輸油管線（Druzhba）輸送的俄油排除在外，僅對透過油輪運往歐盟的俄羅斯原油實施制裁。

儘管在匈牙利反對下、歐盟未能對俄羅斯石油實施全面禁運，但最新一輪制裁仍代表歐盟迄今採取的一些最具破壞性制裁措施。 俄羅斯供應歐盟約26%進口石油，而歐盟因在試圖制止俄烏衝突的同時讓資金流向莫斯科而備受批評。 米歇爾表示，歐盟27國領袖也同意將俄羅斯最大銀行「聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）體系之外，並增加3家俄羅斯國營廣播電視公司至禁令之列，以及把被控犯下戰爭罪行的人列入黑名單。

他還說，歐盟已同意向烏克蘭提供90億歐元（97億美元），用以支援基輔應對俄羅斯入侵的「即時流動性需求」。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

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