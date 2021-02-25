與沙國國王通話前 拜登閱畢異議記者命案報告

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（法新社華盛頓24日電） 美國總統拜登即將與沙烏地阿拉伯國王通話，他今天表示，已閱畢有關沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年在伊斯坦堡沙國總領事館遭謀殺案的情資報告。

當被記者問到是否已看過情資評估報告時，拜登答稱「是的，我看過了。」白宮稍早表示，這份非機密報告不久就會對外公開。

拜登就任以來尚未和沙國國王通電話，美沙關係讓外界關注。國務院發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登預計很快將與沙烏地國王沙爾曼（King Salman）通電話。

對於美國政治新聞網站Axios所稱，拜登將於24和沙爾曼國王通話，然後25日再公開這份非機密情資報告，莎琪卻未予證實。

屬「華盛頓郵報」專欄作家的哈紹吉旅居美國，生前堪稱中東最具影響力記者，經常撰文批評沙國實際掌權者、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammad bin Salman）。

哈紹吉於2018年10月2日前往沙烏地駐伊斯坦堡總領事館準備領取再婚所需證明文件，卻遭到沙烏地派出的暗殺小組殺害，遺體至今尚未尋獲，據信哈紹吉是遭分屍。

美國中央情報局（CIA）直接認定哈紹吉是由穆罕默德．沙爾曼下令殺害。他以沙國領導人之姿概括承受哈紹吉命案責任，但否認一己私心下令殺人。

拜登已表明會「重新調整」美國與沙國間關係，白宮表示這意味拜登將不走前總統川普那種只仰賴王儲穆罕默德．沙爾曼的路線，而會直接與沙國國王打交道（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）

© 2021 AFP