與澳洲潛艦交易告吹 法國取消華府使館晚會

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（法新社華盛頓16日電） 法國駐美國華府大使館原定明天舉行晚會，慶祝美國革命一場關鍵海戰周年，當年法國扮演了關鍵角色。但在澳洲取消與法國潛艦交易，轉而與美國合作後，法方已取消晚會。

美國、英國、澳洲組成新的防禦聯盟後，澳洲取消與法國的巨額潛艦交易，擬轉而與美國合作打造核動力潛艦艦隊，法國對這個驚人的決定表示憤怒。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）稍早形容，法國就像是被「背後捅一刀」一樣，「這種單方面、突然且令人難以預見的決定，非常像是（美國前總統）川普（Donald Trump）會做的事」。

另外歐洲聯盟（EU）也抱怨，美、英、澳昨天宣布組成被認為是要反制中國的防衛聯盟，歐盟事先卻不知情。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說：「我們很遺憾沒被先告知，沒能參與這類討論。我了解法國政府會有多失望。」

但波瑞爾堅稱拜登接替川普執掌白宮後，與華府的關係已大為改善。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）則形容，比起花費巨額購買法國傳統動力潛艦，獲美方支持的核動力潛艦是更好的選擇，最符合澳洲國安利益。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也表示，法國是美國在亞洲「極為重要的夥伴」。他告訴記者：「我希望強調，我國大西洋與太平洋夥伴的利益沒有區域之分。」

「我們希望找尋一切機會，深化大西洋兩岸在印太地區和全世界的合作。法國尤其是這方面極其重要的夥伴。」

布林肯還說，澳洲面臨中國與日俱增的壓力，美國將堅定作為澳洲的後盾。

他表示：「北京過去幾個月來已看到澳洲不會退讓，經濟報復的威脅和施壓沒有效用。美國不會讓澳洲孤軍奮戰。」

法國國防工業、造艦集團海軍船舶集團（Naval Group）之前獲選為澳洲建造12艘傳統動力潛艦，原定採用法國梭魚級（Barracuda）核潛艦的設計為基礎。

2016年澳洲宣布選擇海軍船舶集團時，這項合約價值約500億澳元（新台幣1兆136億元）。

但拜登、澳洲總理與英國首相宣布一項新的國防合約，讓澳洲能獲得核潛艦艦隊，這是少數美國盟邦才擁有的特權。

© 2021 AFP