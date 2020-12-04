與納粹首腦同名男子 當選納米比亞市議員

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（法新社溫荷克3日電） 非洲國家納米比亞許多人民的名字源於前殖民強權德國，不過一位新近當選市議員的男子仍一夕爆紅，不是因為他勝選，而是因為他與二戰納粹首腦希特勒（Adolf Hitler）同名。

納米比亞執政黨「西南非人民組織」（SWAPO）提名的54歲候選人阿多夫．希特勒．尤沃納（Adolf Hitler Uunona）上周以85%的得票率，當選納米比亞北部奧彭嘉（Ompundja）選區的地方議員。

尤沃納受訪時聽起來有點惱怒，他說，他不了解，為什麼大家要對他與全世界最惡名昭彰的獨裁者之一同名感到有趣。他也不願說明，為何會以希特勒為名。他表示：「我不想插科打諢，我們沒理由得坐這兒，只是為了談論我的名字。」

他還反問：「你真的只想和我談論我的名字嗎？這對納米比亞有什麼好處？這對我們國家的發展有什麼幫助？」

德國1884年至1915年曾在納米比亞（Namibia）實施殖民統治，當時這個地方名為德屬西南非（Deutsch-S?dwestafrika）。

德國佔領軍在1904年至1908年的大屠殺中，殺害了數萬名黑雷羅族（Herero）與納馬族（Nama）原住民，史學家稱之為20世紀的首次種族滅絕事件。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

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